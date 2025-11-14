Введите ваш ник на сайте
«Севастополь» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

14 ноября 2025 10:03
Севастополь - Нарт
15 нояб. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Севастополя»
Сделать ставку

15 ноября во Второй лиге Б ожидается один из ключевых матчей тура: «Севастополь», который идeт в зоне лидеров и показывает одну из самых стабильных серий в лиге, принимает набравший форму «Нарт». Обе команды уверенно проводят концовку осени и мало пропускают, что делает противостояние потенциально плотным и осторожным. Несмотря на прочность оборон, хозяева выглядят мощнее в плане структуры, качества игры и результата – 10 матчей без поражений подтверждают стабильность и зрелость команды.

«Севастополь»

Команда идeт третьей и продолжает удерживать высокую планку. «Севастополь» выиграл у «Кубани Холдинга» 2:0, показав сильную игру в обороне и уверенную реализацию. В последних пяти матчах команда пропустила лишь дважды, а забивала регулярно, в четырeх играх подряд. Османов остаeтся ключевой фигурой атаки, и его текущая форма поддерживает тонус в комбинациях. Домашняя серия также стабильна: команда уверенно контролирует темп и редко допускает опасные моменты у своих ворот.

«Нарт»

Гости тоже в хорошем тонусе – три матча подряд без поражений, отсутствие пропущенных голов в этих встречах и качественная игра в обороне. Однако атакующая линия «Нарта» работает менее ярко: всего четыре гола за пять матчей не позволяют рассчитывать на высокий темп.Команда действует надeжно, но создаeт немного моментов, предпочитая играть от плотного блока. Это может стать проблемой против «Севастополя», который лучше комбинирует и чаще удерживает контроль мяча.

Факты о командах

«Севастополь»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 4 последних встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Сильная серия дома и уверенная работа обороны

«Нарт»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • В среднем: 0.80 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Выездные матчи даются тяжелее из-за низкой результативности

Личные встречи
100% (5)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
0.8
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нарт
0 : 1
18.10.2025
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Нарт
1 : 2
14.06.2025
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Севастополь
3 : 1
29.03.2025
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Севастополь
2 : 1
24.08.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Нарт
1 : 2
27.04.2024
Севастополь

Прогноз на матч «Севастополь» – «Нарт»

Игра обещает быть плотной и аккуратной, однако преимущество по качеству игры и стабильности остаeтся за хозяевами. «Севастополь» более разнообразен в атаке и лучше контролирует пространство, тогда как «Нарт» в большей степени опирается на оборону и минимизацию ошибок. С учeтом статистики и текущей формы команд логично ожидать победу хозяев при низовом характере встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Севастополя» – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.60

1.72
Победа «Севастополя»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Севастополь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 