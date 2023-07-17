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    • Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился

    Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился

    Футболисты ростовского СКА едва не пострадали, возвращаясь ночью из Севастополя.

    Атака беспилотника на Крымский мост произошла на глазах игроков.

    «Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить...

    Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролeт. Пока стояли и думали, как дeргать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло.

    Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», – рассказал очевидец.

    • Автобус СКА вернулся в Крым.
    • Транспортное средство из-за габаритов не смогло развернуться – пришлось 15 километров сдавать назад.
    • Ростовчане проиграли «Севастополю» со счетом 1:3.

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    Источник: «Царьград Ростов-на-Дону»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4684

      Spirit_78 51 минуту назад

      Интересно, есть ли среди состава СКА нетвойняхи, которые топят за "добрых украинцев"?

      0
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      Рейтинг: +5275

      fakeid 1 час назад

      может целесообразнее было бы строить подводный тоннель. море внутреннее, враг не подплывёт как на северные потоки. в стране есть пример подобного - на дамбе в питере, правда длина всего 2км под водой, зато 6-полосный, там автобус развернётся. нижняя точка тоннеля - 28м. глубина керченского 18м. вместе с тоннелем были бы те же ~28м. наверное, такое реализовать было бы возможно, но думать надо было раньше.

      2
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      Рейтинг: +11710

      alp > fakeid 45 минут назад

      тоннель строить намного дольше а нам, тогда, важны были сроки..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5275

      fakeid > alp 11 минут назад

      евротоннель под ла-маншем за 7 лет. 50км.

      0
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      Рейтинг: +14796

      R_a_i_n 1 час назад

      Пинтарасы...

      1
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      Рейтинг: +1610

      Таврида 1 час назад

      Леху третьего и Михалыча арестовать как пособников террористов.

      2
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