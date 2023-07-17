Игроки СКА стали очевидцами атаки на Крымский мост – их автобус едва не провалился

Интересно, есть ли среди состава СКА нетвойняхи, которые топят за "добрых украинцев"?
Футболисты ростовского СКА едва не пострадали, возвращаясь ночью из Севастополя.
Атака беспилотника на Крымский мост произошла на глазах игроков.
«Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить...
Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролeт. Пока стояли и думали, как дeргать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло.
Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету», – рассказал очевидец.
- Автобус СКА вернулся в Крым.
- Транспортное средство из-за габаритов не смогло развернуться – пришлось 15 километров сдавать назад.
- Ростовчане проиграли «Севастополю» со счетом 1:3.