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Прогноз на точный счёт матча «Рубин Ялта» – «Севастополь»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:25
Рубин Я - Севастополь
17 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Севастополь»
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17 мая на стадионе «Авангард» в Ялте состоится матч 10-го тура Второй лиги Б, в котором «Рубин Ялта» примет «Севастополь». Хозяева пытаются выбраться из середины таблицы, но их нестабильные результаты мешают прогрессу. Гости из Севастополя напротив – один из претендентов на лидирующие позиции, демонстрируя уверенную оборонительную игру в последних матчах.

«Рубин Ялта»

Команда из Ялты после 9 туров занимает 9-е место с 11 очками. Последний матч против «Дружбы» завершился разгромным поражением со счeтом 0:4, что в очередной раз подчеркнуло проблемы команды в защите. В последних 5 турах «Рубин Ялта» забил 4 и пропустил 6 голов, в среднем по 1.20 мяча за игру в свои ворота.

В атаке тоже не всe гладко: 0.80 гола за игру в последних турах – не те показатели, которые позволят навязать борьбу оборонительно надeжной команде, как «Севастополь». Кроме того, «Рубин Ялта» проиграл два последних матча подряд, не забив в них ни одного мяча.

«Севастополь»

Гости идут на 5-й строчке с 16 очками, и уже 4 тура подряд не знают поражений. Более того, команда не пропускает в трeх последних матчах подряд, причeм два из них завершились нулевыми ничьими. В целом, «Севастополь» пока не слишком результативен в атаке – 0.80 гола за игру в последних 5 турах, но за счeт организованной обороны команда успешно набирает очки.

Особое внимание стоит уделить Редвану Османову – 4 гола всего в 3 матчах, и если он окажется в составе, это серьeзное подспорье для гостей. Важно также, что «Севастополь» забивает в 4 последних матчах против соперника, что даeт дополнительную уверенность в атакующем потенциале команды.

Факты о командах

«Рубин Ялта»

  • 11 очков после 9 туров, 9 место
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не забил в двух последних матчах
  • Проиграл с общим счeтом 0:5 за последние два тура

«Севастополь»

  • 16 очков, 5 место
  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних турах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру, но последние 3 матча на ноль
  • В 5 матчах – 4 гола забито, Османов – 4 гола в 3 матчах

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
4
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Севастополь
1 : 2
21.09.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
0 : 2
25.05.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Севастополь
1 : 0
07.10.2023
Рубин Я
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Рубин Я
2 : 1
27.08.2023
Севастополь

Прогноз на матч «Рубин Ялта» – «Севастополь»

Глядя на форму команд, «Севастополь» выглядит предпочтительнее. Стабильная оборона, качественная реализация немногочисленных моментов, а также спад у «Рубина Ялта» как в атаке, так и в обороне – всe это делает гостей фаворитом встречи. С высокой вероятностью матч пройдeт в сдержанном ключе, но именно минимальная победа гостей видится наиболее логичным исходом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Севастополь».

Ставки на матч:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Севастополь» – коэффициент 6.20
  • Победа «Севастополь» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Рубин Ялта» меньше 0.5 – коэффициент 2.25

6.20
Точный счёт 0:1 в пользу «Севастополь»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Севастополь Рубин Я
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