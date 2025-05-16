17 мая на стадионе «Авангард» в Ялте состоится матч 10-го тура Второй лиги Б, в котором «Рубин Ялта» примет «Севастополь». Хозяева пытаются выбраться из середины таблицы, но их нестабильные результаты мешают прогрессу. Гости из Севастополя напротив – один из претендентов на лидирующие позиции, демонстрируя уверенную оборонительную игру в последних матчах.

«Рубин Ялта»

Команда из Ялты после 9 туров занимает 9-е место с 11 очками. Последний матч против «Дружбы» завершился разгромным поражением со счeтом 0:4, что в очередной раз подчеркнуло проблемы команды в защите. В последних 5 турах «Рубин Ялта» забил 4 и пропустил 6 голов, в среднем по 1.20 мяча за игру в свои ворота.

В атаке тоже не всe гладко: 0.80 гола за игру в последних турах – не те показатели, которые позволят навязать борьбу оборонительно надeжной команде, как «Севастополь». Кроме того, «Рубин Ялта» проиграл два последних матча подряд, не забив в них ни одного мяча.

«Севастополь»

Гости идут на 5-й строчке с 16 очками, и уже 4 тура подряд не знают поражений. Более того, команда не пропускает в трeх последних матчах подряд, причeм два из них завершились нулевыми ничьими. В целом, «Севастополь» пока не слишком результативен в атаке – 0.80 гола за игру в последних 5 турах, но за счeт организованной обороны команда успешно набирает очки.

Особое внимание стоит уделить Редвану Османову – 4 гола всего в 3 матчах, и если он окажется в составе, это серьeзное подспорье для гостей. Важно также, что «Севастополь» забивает в 4 последних матчах против соперника, что даeт дополнительную уверенность в атакующем потенциале команды.

Факты о командах

«Рубин Ялта»

11 очков после 9 туров, 9 место

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за игру

Не забил в двух последних матчах

Проиграл с общим счeтом 0:5 за последние два тура

«Севастополь»

16 очков, 5 место

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних турах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру, но последние 3 матча на ноль

В 5 матчах – 4 гола забито, Османов – 4 гола в 3 матчах

Личные встречи 50% (2) 0% (0) 50% (2) 4 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 1.25 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур Севастополь 1 : 2 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур Рубин Я 0 : 2 Севастополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур Севастополь 1 : 0 Рубин Я Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур Рубин Я 2 : 1 Севастополь

Прогноз на матч «Рубин Ялта» – «Севастополь»

Глядя на форму команд, «Севастополь» выглядит предпочтительнее. Стабильная оборона, качественная реализация немногочисленных моментов, а также спад у «Рубина Ялта» как в атаке, так и в обороне – всe это делает гостей фаворитом встречи. С высокой вероятностью матч пройдeт в сдержанном ключе, но именно минимальная победа гостей видится наиболее логичным исходом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Севастополь».

Ставки на матч: