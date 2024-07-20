Крымские клубы возмущены неучастием в Фонбет Кубке России

Клубы Крыма недовольны, что их не допустили до нового сезона Фонбет Кубка России.

«Это сложно объяснить. Это сложно объяснить болельщикам, футболистам, тренерам и крымчанам. Уже скоро будет сложно объяснить ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Все мы должны играть в турнирах, которые проводятся под российским флагом», – сказал президент «Севастополя» Кирилл Шапошников.

«Крым – уже давно часть России, а значит нас должны пускать играть в Фонбет Кубке России», – считает главный тренер «Рубина» Алексей Грачев.