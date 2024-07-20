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Крымские клубы возмущены неучастием в Фонбет Кубке России

20 июля 2024, 10:33
36

Клубы Крыма недовольны, что их не допустили до нового сезона Фонбет Кубка России.

«Это сложно объяснить. Это сложно объяснить болельщикам, футболистам, тренерам и крымчанам. Уже скоро будет сложно объяснить ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Все мы должны играть в турнирах, которые проводятся под российским флагом», – сказал президент «Севастополя» Кирилл Шапошников.

«Крым – уже давно часть России, а значит нас должны пускать играть в Фонбет Кубке России», – считает главный тренер «Рубина» Алексей Грачев.

  • «Севастополь» и ялтинский «Рубин» выступают во Второй лиге ФНЛ.
  • Включение крымских клубов в Фонбет Кубок России может привести к исключению России из УЕФА.
  • Крым – официальный субъект РФ.

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Источник: «Абзац»
Россия. Кубок Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Рубин Я Севастополь
Комментарии (36)
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zra78
1721462542
Согласен. Давно уже пора...
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BRO_football
1721466574
Действительно, тупость какая-то. Крымские клубы не допускаем до Кубка России, зато идиотских медиаклубов полно! А не насрать ли на мнение УЕФА? Пусть исключают. А что изменится? Легионеры перестанут приезжать? Это даже хорошо!
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DOCTOR PENALTY
1721466828
Работа 5-й колонны. Это трудно объяснить не только крымчанам, но и всем россиянам. ((("*
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Myasko
1721467079
Российские клубы, значит и в Кубке имеют право играть. По х.ю на Уефа. Рфс ссыкуны
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Январь 59
1721468594
РФС боится очередных европейских санкций. Позорище . Позорище Российского спорта. После этого эту организацию нужно распускать, а на всех руководителей заводить дела.
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Axe111
1721469628
Позор фу.....рфс такое *******!!!!!!!!!!!
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Skull_Boy
1721470934
Низя УЕФА накажет, а все ссымся и трясемся
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kif123kif
1721471273
Кто-нибудь урезонит этих ****** из руководства... УЕФА их исключит... Вы, где, *****, живёте на острове? Или поддерживает основы России или НА...!!! УНижать Крым, всю Россию, всех россиян... Пожалуйста, предъявите весь список принявших решение не включать Крым... в соревнования... по фамильно!!!
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Нуф-Нуф
1722172141
Дюков - ссыкло!!!
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mahan
1722250253
Нас всё равно нет в УЕФА турнирах. Надо принимать эти клубы в кубок России. Всё правильно они не довольны.
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