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    • В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге

    В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге

    Депутаты Государственной Думы России дали комментарии по поводу дебюта во Второй лиге команд из Крыма.

    • «Севастополь» дома победил ростовский СКА со счетом 3:1.
    • Ялтинский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Биологом» – 1:1.

    «Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу.

    Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», – считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

    «Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют.

    Клубы могут полноценно играть. Это историческое событие, справедливость восторжествовала», – сказала депутат Светлана Журова.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15535

      Алексей З 3 часа назад

      Им мудакам Дюков не разъяснил , а почему срочно Вторую лигу в разряд "любителей" перевели , в кубке России не участвуют ?
      Как всегда и везде , ложь и лицемерие, и нашим и вашим.
      Офигительная гордость за такие решения, кого вы обманываете ?

      0
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      Рейтинг: +20965

      Cleaner 3 часа назад

      Депутаты, займитесь армией и экономикой!

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