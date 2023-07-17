В Госдуме отреагировали на дебют крымских клубов во Второй лиге

Депутаты Государственной Думы России дали комментарии по поводу дебюта во Второй лиге команд из Крыма.

«Севастополь» дома победил ростовский СКА со счетом 3:1.

Ялтинский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Биологом» – 1:1.

«Историческое событие, поздравляю всех спортсменов Крыма, болельщиков, детей из детских спортивных школ и их родителей. Регион, который имеет добрые старые традиции в спорте, стартовал как новый субъект в чемпионате России по футболу.

Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», – считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Очень давно они мечтали, чтобы это случилось. Санкции на пользу, мы перестали чего-то бояться, что накажут и дисквалифицируют.

Клубы могут полноценно играть. Это историческое событие, справедливость восторжествовала», – сказала депутат Светлана Журова.