В 25-м туре Второй лиги России встретятся «Алания-2» и «Севастополь». Матч пройдет на домашнем стадионе «Алании-2». «Алания-2» занимает последнее место в таблице с 13 очками, а «Севастополь» уверенно идет на 7-й позиции с 39 очками. Команды находятся в разных формах: «Алания-2» не может выиграть уже 7 матчей, тогда как «Севастополь» не проигрывает в последних 5 встречах. Это важная встреча для обеих команд, особенно для хозяев, которые нуждаются в очках для выхода из зоны аутсайдеров.

Анализ команды «Алания-2»

Команда под руководством Дмитрия Маргиева переживает серьезные проблемы. «Алания-2» не выигрывает уже 7 матчей, при этом защита допускает ошибки, пропустив 8 голов за последние 5 игр. Однако результативность команды в целом крайне низкая, всего 2 гола в последних 5 матчах. Слабая оборона и проблемы с реализацией моментов делают «Аланию-2» уязвимой.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

Не выигрывает в 7 последних матчах

Анализ команды «Севастополь»

Команда Станислава Гудзикевича показывает более стабильные результаты. «Севастополь» не проигрывает в 5 последних матчах и демонстрирует хорошую результативность, забивая 10 голов за последние 5 игр. Команда умеет использовать свои моменты и эффективно атакует через фланги. При этом защита работает достаточно стабильно – всего 4 пропущенных гола за последние 5 игр.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Не проигрывает в 5 последних матчах

Тактический разбор

«Алания-2» демонстрирует слабую игру в атаке и уязвимость в защите. Команда не способна качественно создавать моменты, и их оборона допускает множество ошибок, что делает еe крайне уязвимой против более организованных соперников. Атака строится вокруг D. Kokoev, однако его поддержки недостаточно для изменения ситуации.

«Севастополь», напротив, играет уверенно в обеих фазах игры. Команда использует быстрые атаки и фланговые прорывы, благодаря которым добивается результата. В обороне команда играет стабильно, пропуская минимальное количество голов, что позволяет им держать под контролем игры против слабых соперников.

Личные встречи

18.05.2024 – «Севастополь» 4:0 «Алания-2»

19.11.2023 – «Алания-2» 1:3 «Севастополь»

05.11.2023 – «Севастополь» 2:1 «Алания-2»

«Севастополь» имеет заметное преимущество в последних личных встречах, уверенно выигрывая «Аланию-2» в трeх последних матчах.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Алании-2»: 4.50

Ничья: 3.30

Победа «Севастополя»: 1.70

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Севастополя» (1.70). Учитывая последние результаты команд и уверенность «Севастополя» в матчах против «Алании-2», этот исход выглядит наиболее вероятным.

Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Обе команды регулярно пропускают, и результативный матч возможен.

Более рискованная ставка: Точный счет 2:0 в пользу «Севастополя» (6.00). Учитывая текущую форму обеих команд, такой результат реален.

Рекомендация: Победа «Севастополя» за коэффициент 1.70.