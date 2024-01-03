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    • Челикович – о провокации Бериши против Абаскаля: «Дурных намерений у Бернарда не было»

    Челикович – о провокации Бериши против Абаскаля: «Дурных намерений у Бернарда не было»

    Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал поведение своего партнера Бернарда Бериши.

    • Косовар в декабрьском матче РПЛ против «Спартака» прыгнул после забитого гола в техническую зону соперника.
    • В ответ тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул Беришу на землю.
    • Испанца дисквалифицировали.

    «Не знаю, что случилось в том известном моменте в матче против «Спартака». Но я уверен, что у Бериши не было никаких дурных намерений. Я его прекрасно знаю, он отличный парень и никогда намеренно не стал бы делать чего-то плохого, он просто проявлял свои эмоции», – сказал Челикович.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.01.2024 14:25
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    Комментарии (12)
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    шахта Заполярная
    1704281485
    Челикович, ты когда молчишь, то не так глупо выглядишь
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    Alex Flash
    1704285642
    Просто крыша немного съехала
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    Алексей З
    1704291968
    Он ( Бериша ) просто ё..нутый, с наступающим нг поздравлял. Наверно у косоваров так принято. Челикович походу не далеко от него ушёл.
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    FReeMan1409
    1704292805
    Просто поскользнулся, но немного не угадал с местом и со временем )))
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    моэм
    1704293302
    Любое ОДНОЗНАЧНОЕ толкование всегда неправильно ....здесь их 2....Первое , и самое простое , Бериша поступил так БЕСПРИЧИННО , т.е. потому что он отмороженный идиот.....второе , данный поступок - это его реакция на выкрик -провокацию со стороны лавки Спартака или трибуны за лавкой ....лично я думаю на второй вариант , потому что было видно , что побежав с поздравлениями к партнёру , Бериша вдруг ( НИ С ТОГО НИ С СЕГО ??? ) развернулся и понёсся к лавке Спартака .
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    k611
    1704293344
    Конечно сугубо с "добрыми" намерениями. Здесь игрок также должен был получить красную карточку, как провокатор и тогда вопросов бы не было.
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    witalik
    1704295870
    Я запомнил югов по игре 40 лет назад. Подлее нации не было: чехи, венгры, поляки бились, дрались. Румыны просто ненавидели. Это сучье юговское всегда исподтишка, а в ответку получат, катаются по полю. А это мразь Албанская...Горлуковича нет, настучал бы гаду...
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    rac531
    1704625481
    Дай-то Аллах побыстрее сдохнуть этому террористу
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    zigbert
    1704633269
    Для Бериши это поведение в характере. Такие номера вполне вероятны от него и в следующих матчах.
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