Челикович – о провокации Бериши против Абаскаля: «Дурных намерений у Бернарда не было»

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал поведение своего партнера Бернарда Бериши.

Косовар в декабрьском матче РПЛ против «Спартака» прыгнул после забитого гола в техническую зону соперника.

В ответ тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул Беришу на землю.

Испанца дисквалифицировали.

«Не знаю, что случилось в том известном моменте в матче против «Спартака». Но я уверен, что у Бериши не было никаких дурных намерений. Я его прекрасно знаю, он отличный парень и никогда намеренно не стал бы делать чего-то плохого, он просто проявлял свои эмоции», – сказал Челикович.