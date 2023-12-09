Нагучев пошутил насчет вердикта ЭСК РФС по инциденту между Абаскалем и Беришей

Комментатор Роман Нагучев высмеял вердикт экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

ЭСК признала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять Бернарда Беришу на 36-й минуте.

Игрок «Ахмата», празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.

Беришу оправдали тем, что «прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Испанского специалиста, оттолкнувшего соперника в том эпизоде, дисквалифицировали на 3 матча (1 – условно).

«В субботу и воскресенье 18-го тура РПЛ я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперeд «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно.

Полагаю, скоро это празднование появится и в FIFA 25. Жду, что Беллингем поменяет своe фирменное «руки в стороны» на «прыжок на расстоянии от тренера». Надеюсь, с криком «Хэй, Джуд!» – написал Нагучев в своем телеграм-канале.