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    • Нагучев пошутил насчет вердикта ЭСК РФС по инциденту между Абаскалем и Беришей

    Нагучев пошутил насчет вердикта ЭСК РФС по инциденту между Абаскалем и Беришей

    Комментатор Роман Нагучев высмеял вердикт экспертно-судейской комиссии РФС по итогам матча «Ахмат» – «Спартак» (2:1).

    • ЭСК признала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять Бернарда Беришу на 36-й минуте.
    • Игрок «Ахмата», празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
    • Беришу оправдали тем, что «прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».
    • Испанского специалиста, оттолкнувшего соперника в том эпизоде, дисквалифицировали на 3 матча (1 – условно).

    «В субботу и воскресенье 18-го тура РПЛ я предлагаю всем футболистам праздновать голы в чужой технической зоне, прыгая двумя ногами вперeд «на расстоянии от главного тренера» команды соперника. Написано, что так можно.

    Полагаю, скоро это празднование появится и в FIFA 25. Жду, что Беллингем поменяет своe фирменное «руки в стороны» на «прыжок на расстоянии от тренера». Надеюсь, с криком «Хэй, Джуд!» – написал Нагучев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      Evgenijgerasimov607@gmail 1 час назад

      Прыгать разрешается,главное не попасть ниже пояса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2823

      Красногвардейчик 2 часа назад

      А почему Нагучев решил что это можно? Бериша ЖК получил за это

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8308

      Томик > Красногвардейчик 2 часа назад

      Значит можно. ЖК у нас за несогласие с решением судьи даже дают. За то, что пальцем почти попал в лицо, за снятую майку... За агрессивные действия в сторону скамейки должны удалять и дисквалифицировать. Было время, не так давно, за прыжок в ноги на поле желтую давали. Попадать было не обязательно. Кордобу за жест в сторону судьи удалили и дисквалифицировали на три матча... А ведь он тоже не попал в судью.

      0
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      Рейтинг: +1375

      Цугундeр > Красногвардейчик 2 часа назад

      )))
      "Иди домой !" (с)

      1
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