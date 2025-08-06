Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад

Экс-полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не исключил свое возвращение в грозненский клуб после смены главного тренера.

«У меня было несколько контактов с представителями «Ахмата» касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером – Черчесовым.

Я жду до конца недели. Если президент или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», – сказал Бериша.