Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад

Экс-полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не исключил свое возвращение в грозненский клуб после смены главного тренера.
«У меня было несколько контактов с представителями «Ахмата» касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером – Черчесовым.
Я жду до конца недели. Если президент или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», – сказал Бериша.
- С 33-летним футболистом расторгли контракт 17 июля.
- Его статистика за «Ахмат»: 199 матчей, 28 голов, 23 ассиста.
- Бериша провел в клубе из Грозного 8 лет.
- Сообщалось, что им интересуется «Балтика».
Источник: «Чемпионат»