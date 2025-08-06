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  • Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад

Бериша готов вернуться в «Ахмат» – с ним расторгли контракт три недели назад

Сегодня, 17:43

Экс-полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не исключил свое возвращение в грозненский клуб после смены главного тренера.

«У меня было несколько контактов с представителями «Ахмата» касательно моего возвращения. Но пока я не общался по этому поводу ни с президентом, ни с новым главным тренером – Черчесовым.

Я жду до конца недели. Если президент или тренер напишут мне, я вернусь. Если нет, я подпишу контракт с другой командой», – сказал Бериша.

  • С 33-летним футболистом расторгли контракт 17 июля.
  • Его статистика за «Ахмат»: 199 матчей, 28 голов, 23 ассиста.
  • Бериша провел в клубе из Грозного 8 лет.
  • Сообщалось, что им интересуется «Балтика».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард
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