Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хочет подписать в клуб Бернарда Беришу.

«Сегодня общался с Беришей. Я признателен этому в первую очередь мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определeнные принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее.

У Бериши дела замечательно – он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за «Ахмат» и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», – сказал Талалаев.