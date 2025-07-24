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  • Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ

Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ

Сегодня, 10:25
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хочет подписать в клуб Бернарда Беришу.

«Сегодня общался с Беришей. Я признателен этому в первую очередь мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определeнные принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее.

У Бериши дела замечательно – он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за «Ахмат» и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», – сказал Талалаев.

  • Бериша ранее покинул «Ахмат», за который выступал 8 лет.
  • Талалаев возглавлял грозненскую команду с 2020 по 2022 год.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Бериша Бернард Талалаев Андрей
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Комментарии (2)
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acor94
1753342167
А Шветц куда уходит?
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СПОРТ 21 века
1753346799
Бериша это интересный вариант. Возможно, даже Бериша изначально больше подошёл бы именно Балтике чем Ахмату. Менталитет с точки зрения футбола у калининградцев как раз подходящей под его игру. Бериша любит страсть, любит выкладываться, любит полные стадионы, а в калининградском клубе с этим проблем нет. Нужно было Балтике раньше на него смотреть, а так, конечно, возраст уже может сказаться. Физика в любом случае будет уже не та. Интенсивность в РПЛ стала выше и Бериша может где-то не доиграть, не успеть. Но главному тренеру виднее...
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