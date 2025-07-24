Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хочет подписать в клуб Бернарда Беришу.
«Сегодня общался с Беришей. Я признателен этому в первую очередь мужчине, а уже потом футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность. Мы сами выработали определeнные принципы для развития нашего клуба, и, если переступать через них, будет сложнее.
У Бериши дела замечательно – он полностью готов, тренируется. Он уже участвовал в контрольных матчах за «Ахмат» и выглядел там неплохо, как мы посмотрели», – сказал Талалаев.
- Бериша ранее покинул «Ахмат», за который выступал 8 лет.
- Талалаев возглавлял грозненскую команду с 2020 по 2022 год.
Источник: «Чемпионат»