ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши

ЭСК РФС поддержала решение главного судьи матча 17-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (2:1) не удалять в первом тайме Бернарда Беришу.

Косовар после забитого гола прибежал праздновать в техническую зону «Спартака».

Он прыгнул рядом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Тот в ответ толкнул Беришу на землю.

«По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля:

прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде».

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