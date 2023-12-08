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    ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши

    ЭСК РФС поддержала решение главного судьи матча 17-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (2:1) не удалять в первом тайме Бернарда Беришу.

    • Косовар после забитого гола прибежал праздновать в техническую зону «Спартака».
    • Он прыгнул рядом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
    • Тот в ответ толкнул Беришу на землю.

    «По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

    Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля:

    • прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;
    • прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

    Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде».

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3818

      alefreddy 32 минуты назад

      то есть если ногу сломал тренеру тогда малая дисквалификация условно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2265

      rac531 32 минуты назад

      Как только в Спартаке появляется талантливый тренер, то Газпроммедиа, дает команду ФАС, и всё руководство РФС, все бездарные тренеришки типа Григоряна или Непомнящего, всевозможные експерты, маразматичные алкаши-ветеринары, продажные блогеры начинают их беспощадно травить.
      Эмери, Каррера, Тедеско, Ваноли, теперь Абаскаль.
      Такое же отношение и к молодым талантливым футболистам.
      И в тоже время середняки, выходящие в тираж, вдруг начинают пользоваться любовью вышеперечисленной мрази. Я имею виду старичка ДЖИКИЮ и разгильдяя СОБОЛЕВА, возомнившего из себя футболиста.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3818

      alefreddy > rac531 27 минут назад

      эти перестали играть и напрягаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20891

      NewLife 35 минут назад

      Это только у Жиго были "безрассудные" подкаты, а у тех у кого надо, без злых намерений. Клоуны))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +15191

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Было бы это против ФК Черныши, то была бы дискла минимум на 3 игры

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      JIEGEHDA > Skull_Boy 37 минут назад

      Главное эти правила написанны ещё до создания клуба Зенит . Иначе опять " Зенит купил".

      1
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      Рейтинг: +1027

      timon2401 > JIEGEHDA 1 минуту назад

      давно было известно что Зенит существует не так давно)))

      0
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