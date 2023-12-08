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ЭСК вынесла вердикт по провокации Бериши

8 декабря 2023, 20:08
41

ЭСК РФС поддержала решение главного судьи матча 17-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (2:1) не удалять в первом тайме Бернарда Беришу.

  • Косовар после забитого гола прибежал праздновать в техническую зону «Спартака».
  • Он прыгнул рядом с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
  • Тот в ответ толкнул Беришу на землю.

«По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак» Гильермо Абаскаля:

  • прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;
  • прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде».

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Косово. Суперлига Спартак Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (41)
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Skull_Boy
1702055543
Было бы это против ФК Черныши, то была бы дискла минимум на 3 игры
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NewLife
1702056084
Это только у Жиго были "безрассудные" подкаты, а у тех у кого надо, без злых намерений. Клоуны))
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alefreddy
1702056296
то есть если ногу сломал тренеру тогда малая дисквалификация условно
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Anton1969
1702059424
Давно пора пересмотреть приоритеты!!! И, за такие провокации, как Бериша, не только удалять с поля, но и дисквалифицировать на 2-3 матча!!!
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VVM1964
1702061066
И вообще, это просто случайность, что он прыгнул в сторону Абаскаля , не было такого намерения - просто Абаскаль оказался в ненужном месте, в ненужное время ! ))) Кстати, а не было ли в этом какого злого умысла у Абаскаля ???!!! - пару матчей дисквалификации, думаю надо добавить !!! )))
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FCSpartakM
1702061818
они прям четко описывают эпизод и говорят, что это не подходит. Из разряда крови нет
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Sky Spartak
1702068945
Стадо ...Единогласноголовые... Если бы поломал ногу, то наверное один матч условно пришлось бы дать..
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IVANRUS777
1702086727
Какая дисквалификация вы чё?! Это же герой мля.Выдайте ему ещё кучу медалей , как и Адамчику. А кто не согласен будет извиняться.
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odessakmv
1702096707
хероя чечни ему уже дали? или медалей не осталось, все на Адамчика понавесили? а членов ЗСК нужно "понять и простить", они там в возрасте, есть опасность, что, на колени встать не смогут, или не перенесут нравоучений и пинков, да и коран не смогут выучить наизусть
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Strig
1702097178
кукушка хвалит петуха... ну всё как всегда... )(ули толку в этих комитетокомиссиях!?
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