Бериша гарантировал сохранение «Ахматом» места в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал положение своей команды в чемпионате России. В субботу грозненцы в гостях обыграли ЦСКА в матче 25‑го тура РПЛ (2:1).

– Мы победили в матче, это было важно для нас. Показали, что мы хорошая команда. Нужно продолжать в том же духе. Только когда мы верим и поддерживаем друг друга, тогда мы можем победить.

– Следующий матч с «Сочи» – прямым конкурентом за сохранение места в РПЛ. Как настраиваетесь?

– Мы победим.

– Почему так крупно проиграли «Балтике» (1:7) туром ранее?

– Мы испытываем небольшое давление, потому что находимся на таком месте в таблице. Мы хотели выиграть, но что‑то случилось. Мы верим, что все будет хорошо.

– Как оцените шансы «Ахмата» остаться в РПЛ?

– Конечно, они есть. «Ахмат» – сильная команда. Мы 100% сохраним место в РПЛ.