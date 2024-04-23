Бериша гарантировал сохранение «Ахматом» места в РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал положение своей команды в чемпионате России. В субботу грозненцы в гостях обыграли ЦСКА в матче 25‑го тура РПЛ (2:1).
– Мы победили в матче, это было важно для нас. Показали, что мы хорошая команда. Нужно продолжать в том же духе. Только когда мы верим и поддерживаем друг друга, тогда мы можем победить.
– Следующий матч с «Сочи» – прямым конкурентом за сохранение места в РПЛ. Как настраиваетесь?
– Мы победим.
– Почему так крупно проиграли «Балтике» (1:7) туром ранее?
– Мы испытываем небольшое давление, потому что находимся на таком месте в таблице. Мы хотели выиграть, но что‑то случилось. Мы верим, что все будет хорошо.
– Как оцените шансы «Ахмата» остаться в РПЛ?
– Конечно, они есть. «Ахмат» – сильная команда. Мы 100% сохраним место в РПЛ.
- «Ахмат» с 23 очками после 24 матчей располагается на 15‑й позиции в РПЛ.
- Команда неизменно выступает в лиге с 2008 года. Также она играла в РПЛ в сезоне-2005, но вылетела, заняв 16-е место.