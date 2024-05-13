Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 28-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты ЦСКА, «Локомотива», «Урала», «Сочи», «Динамо», «Ростова» и «Ахмата».
Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА);
Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Эмерсон («Урал»), Марсело Алвес («Сочи»), Яхья Аттиат-Алла («Сочи»);
Полузащитники: Муми Нгамале («Динамо»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Максим Глушенков («Локомотив»);
Нападающие: Бернард Бериша («Ахмат»); Сауль Гуарирапа («Сочи»).