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    Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 28-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты ЦСКА, «Локомотива», «Урала», «Сочи», «Динамо», «Ростова» и «Ахмата».

    Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА);

    Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Эмерсон («Урал»), Марсело Алвес («Сочи»), Яхья Аттиат-Алла («Сочи»);

    Полузащитники: Муми Нгамале («Динамо»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Максим Глушенков («Локомотив»);

    Нападающие: Бернард Бериша («Ахмат»); Сауль Гуарирапа («Сочи»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии (2)
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    ziborock
    1715613127
    Что то я уже несколько туров в этой сборной не вижу эфиопов из Зенита!)
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    The only one
    1715613184
    весьма спорная сборная
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