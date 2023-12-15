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    • Денисов прокомментировал провокацию Бериши в матче со «Спартаком»

    Денисов прокомментировал провокацию Бериши в матче со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о скандальном эпизоде в матче с «Ахматом» (1:2).

    • Футболист «Ахмата» Бернард Бериша после гола прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ответ толкнул Беришу на землю.
    • Испанец получил дисквалификацию.

    «Я обсудил эпизод с отцом. Он рассказал, что видел с камер, я рассказал ему, как этот поступок выглядел со стороны. Мы обсудили с ним. У него просто другое к этому отношение, мужское. Если говорить так, как есть, то он бы и дальше пошeл всех… решать.

    На самом деле, нужно было на поле правильно отреагировать, сыграть жeстко, чтобы больше не было таких ситуаций. Чтобы больше неповадно было.

    Проявили ли игроки «Спартака» безразличие? Повторюсь, нужно было показывать на поле. Всe-таки мы футболисты. Прояви небезразличие, получи красную карточку и подставь команду. К сожалению, футбол – такая игра, когда нужно отпускать эмоции и думать головой», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Бомбардир»

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