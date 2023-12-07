КДК РФС вынес наказание для Абаскаля за стычку с Беришей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не сможет руководить командой в ближайших играх.

Его дисквалифицировали на три матча, один из них – условно.

Такое решение было принято сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.

Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.

По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.

Гильермо извинился за содеянное.

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