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    КДК РФС вынес наказание для Абаскаля за стычку с Беришей

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не сможет руководить командой в ближайших играх.

    Его дисквалифицировали на три матча, один из них – условно.

    Такое решение было принято сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    • У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
    • Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
    • По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
    • Гильермо извинился за содеянное.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Руслан за Спартак 8 минут назад

      А этой обезьяне Берише ничего не будет?

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