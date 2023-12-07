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КДК РФС вынес наказание для Абаскаля за стычку с Беришей

7 декабря 2023, 13:27
25

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не сможет руководить командой в ближайших играх.

Его дисквалифицировали на три матча, один из них – условно.

Такое решение было принято сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

  • У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
  • Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
  • По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
  • Гильермо извинился за содеянное.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо
Комментарии (25)
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Руслан за Спартак
1701947110
А этой обезьяне Берише ничего не будет?
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JTherry
1701948020
за 3 матча дисквы надо было прямо на арене отпи*дить мерзкую косоварскую тварь, причем ногами, чтобы было неповадно прыгать на тренера... в КДК все рассчитали, что следующий матч после зимнего перерыва будет с бом.жами...
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Anton1969
1701950524
Надеюсь Беришка получит своё!!! Бумеранг никто не отменял!!!
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Skull_Boy
1701951493
Позорище
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Алим Терек
1701954054
Бериша лучший игрок РПЛ, молодец,весь свинарник до сих пор на ушах)))
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Дубина
1701961153
Позор газпромовской мафии!! Все для своей помойки блекло - дырявой делают! Беспридел в газпром лиге.Что хотят то и творят.
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alefreddy
1701961878
провокатор сухой из воды вышел.Газпрем рулит
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anatolich72
1701965496
Албанца в следующей очной встрече ломать однозначно!!!!
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ЮНик
1702011181
Дебил заскакивает в техническую зону Спартака, а его значит нельзя и тронуть? А в квартиру если такой же долбодятел запрыгнет, то и в табло ему нельзя дать? А то КДК накажет!
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Виторио
1702020851
Я бы этой берише вообще под каку напинал.
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