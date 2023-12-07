КДК РФС вынес наказание для Абаскаля за стычку с Беришей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не сможет руководить командой в ближайших играх.
Его дисквалифицировали на три матча, один из них – условно.
Такое решение было принято сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
- У испанца произошла стычка с Бернардом Беришей.
- Абаскаль толкнул соперника, который, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле спартаковского тренера.
- По итогам инцидента Абаскаля удалили, а Беришу наказали желтой карточкой.
- Гильермо извинился за содеянное.
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Источник: «Чемпионат»