Дьяков прокомментировал действия Бериши в эпизоде с Абаскалем

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков дал оценку действиям полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком». По итогам его стычки с наставником красно-белых Гильермо Абаскалем, испанский специалист получил дисквалификацию на два матча и еще одну игру условно.

«Конечно, он повел себя явно неправильно. То, что была провокация со стороны Бериши, как по мне, они оба должны нести наказание. Отвратительный поступок футболиста, тут даже обсуждать не надо. То, что Абаскаль так себя повел, команда только пропустила, он злой, взвинченный, футболист еще устраивает этот цирк. Отсюда и реакция.

Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши – подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», – сказал Дьяков.