Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши

даже Радимов встал на сторону Спартака!
потому как должно быть наказание одинаковое и понятное для всех.
в следующем туре такие финты выдаст ещё пару игроков, будет драка!
Бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» заслуживало наказания в виде дисквалификации.
«Бериша заслуживал дисквалификацию, это действительно была агрессия, очевидная история. Если рассматривать эти вещи, и КДК отнесся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всe на откуп судьям…» – сказал Радимов.
- Бериша прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.
- Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.
- Игрок «Ахмата» получил за эпизод желтую карточку
- Абаскаль был дисквалифицирован на три матча, один из которых – условно.