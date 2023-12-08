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    • Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши

    Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши

    Бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» заслуживало наказания в виде дисквалификации.

    «Бериша заслуживал дисквалификацию, это действительно была агрессия, очевидная история. Если рассматривать эти вещи, и КДК отнесся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всe на откуп судьям…» – сказал Радимов.

    • Бериша прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль.
    • Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.
    • Игрок «Ахмата» получил за эпизод желтую карточку
    • Абаскаль был дисквалифицирован на три матча, один из которых – условно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:08
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5708

      Ziklop 1 час назад

      даже Радимов встал на сторону Спартака!
      потому как должно быть наказание одинаковое и понятное для всех.
      в следующем туре такие финты выдаст ещё пару игроков, будет драка!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +20883

      NewLife 2 часа назад

      ЭСК - эпатажная судейская клоунада.
      КДК - какую дурь курите ?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +10

      [email protected] 2 часа назад

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      1
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      Рейтинг: +15097

      Plyash 2 часа назад

      Взрослеет Радибуланов,похоже.Это радует.

      3
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      ...
      Рейтинг: +517

      Bez Imeni > Plyash 1 час назад

      а ты тупеешь....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15097

      Plyash > Bez Imeni 1 час назад

      Ещё одна тявкалка появилась,и опять из славного города Питер.За город обидно.
      А ты мимо проходи,чмо,тебе дальше уже тупеть не куда.
      Бери пример с земляка своего под ником Ziklop.

      0
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      Рейтинг: +2244

      rac531 > Plyash 1 час назад

      А, чем пиитер славен?
      Бандитами и алкашами, прославляемые в гимне этого провинциального городишки?

      Другое дело славный город ЛЕНИНГРАД!

      Город нашей славы трудовой,

      Здесь проходила, друзья,
      Юность комсомольская моя.
      За родимый край с песней молодой
      Шли ровесники рядом со мной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15097

      Plyash > rac531 42 минуты назад

      Респект Вам,уважаемый Эс-Эс-Эровец.Бандитов,алкашей полно везде,но для меня и многих других Ленинград и Санкт-Петербург,это одно и тоже.
      Вот только люди другие стали,особенно молодёжь.А в 60-80-х мы с болелами из Питера после игры шли в кабак и пили вместе,несмотря на результат матча,и провожали друг друга на вокзал.Как давно это было...

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