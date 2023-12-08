Радимов прокомментировал необходимость дисквалификации Бериши

Бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» заслуживало наказания в виде дисквалификации.

«Бериша заслуживал дисквалификацию, это действительно была агрессия, очевидная история. Если рассматривать эти вещи, и КДК отнесся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всe на откуп судьям…» – сказал Радимов.

Бериша прыгнул в техническую зону, где находился главный тренер гостей Гильермо Абаскаль

Испанский специалист после этого оттолкнул Беришу и был удален.

Игрок «Ахмата» получил за эпизод желтую карточку

Абаскаль был дисквалифицирован на три матча, один из которых – условно.

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