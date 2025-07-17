Бериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе

«Ахмат» объявил об уходе полузащитника Бернарда Бериши.
«Стороны пришли к соглашению о расторжении договора по обоюдному согласию.
Бернард оставил яркий след в истории нашего клуба. Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни – таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром. Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат!» – написали грозненцы.
- Бериша провел за «Ахмат» 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 голевые передачи.
- До Грозного Бернард играл в России за «Анжи».
- Летом «Ахмат» возглавил Александр Сторожук.
Источник: официальный сайт «Ахмата»