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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Факел
Ахмат - Факел: обзор матча 24 июля 2022
Ахмат
24.07.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Факел
37'
В. Ильин
64'
Г. Агаларов
27'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Факел
Замена
И. Олейников
️️️️
Е. Харин
90'
82'
Замена
Е. Шляков
️️️️
Р. Магаль
81'
Замена
В. Мастерной
️️️️
И. Альшин
Замена
З. Нижич
️️️️
Б. Бериша
75'
74'
Желтая карточка
А. Шаваев
Замена
М. Конате
️️️️
В. Ильин
74'
72'
Замена
А. Шаваев
️️️️
И. Квеквескири
72'
Замена
А. Мендель
️️️️
О. Дмитриев
Желтая карточка
А. Швец
66'
ГОЛ! 2:1!
Г. Агаларов
64'
63'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Трошечкин
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Ильин
Пас отдал
А. Трошечкин
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Пас отдал
Х. Аппаев
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Садулаев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4-2-2-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
44
Журавлев
53
Тодорович
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
7
Садулаев
59
Харин
98
Ильин
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
4
Дашаев
47
Божин
28
Магаль
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
59
Харин
19
Олейников
19
Олейников
59
Харин
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
Бериша
23
Нижич
23
Нижич
Бериша
5
Трошечкин
25
Агаларов
25
Агаларов
5
Трошечкин
98
Ильин
13
Конате
13
Конате
98
Ильин
34
Дмитриев
8
Мендель
8
Мендель
34
Дмитриев
28
Магаль
55
Шляков
55
Шляков
28
Магаль
10
Альшин
71
Мастерной
71
Мастерной
10
Альшин
33
Квеквескири
8
Шаваев
8
Шаваев
33
Квеквескири
Остались в запасе
Ахмат
Факел
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ахмат - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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