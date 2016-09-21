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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Ахмат
Факел - Ахмат: обзор матча 21 сентября 2016
Факел
21.09.2016, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Ахмат
33'
А. Трошечкин
57'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Факел - Ахмат
ГОЛ!
Г. Теодор Грозав
3:5
ГОЛ!
И. Дранников
3:4
ГОЛ!
В. Анхель
2:4
ГОЛ!
А. Трошечкин
2:3
ГОЛ!
А. Семенов
1:3
Пенальти не реализован!
И. Соловьев
ГОЛ!
Г. Торже
1:2
ГОЛ!
Р. Болов
1:1
ГОЛ!
О. Иванов
0:1
114'
Замена
З. Плиев
️️️️
И. Лебеденко
Замена
И. Дранников
️️️️
И. Лукьяновс
100'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Бирюков
95'
Замена
А. Козлов
️️️️
Г. Бурнаш
85'
82'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
80'
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Митришев
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
А. Трошечкин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Саутин
71
Багаев
55
Осипенко
29
Шахов
93
Бурнаш
5
Трошечкин
9
Соловьев
27
Мурнин
10
Лукьяновс
87
Саталкин
17
Бирюков
4-3-1-2
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
19
Иванов
22
Пирис
37
Грозав
95
Митришев
10
Лебеденко
9
Садаев
10
Лукьяновс
4
Дранников
4
Дранников
10
Лукьяновс
93
Бурнаш
7
Козлов
7
Козлов
93
Бурнаш
17
Бирюков
88
Болов
88
Болов
17
Бирюков
10
Лебеденко
3
Плиев
3
Плиев
10
Лебеденко
95
Митришев
8
Торже
8
Торже
95
Митришев
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
Остались в запасе
Факел
Ахмат
10
Ильнур Альшин
ПВ
16
Александр Кобзев
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
31
Ярослав Годзюр
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
16
Александр Кобзев
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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