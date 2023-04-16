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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Ахмат
Факел - Ахмат: обзор матча 16 апреля 2023
Факел
16.04.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
55'
С. Божин
15'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Ахмат
87'
Желтая карточка
А. Семенов
86'
Желтая карточка
В. Карапузов
85'
Желтая карточка
А. Швец
81'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
74'
Желтая карточка
В. Ильин
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
69'
Желтая карточка
И. Альшин
67'
65'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
ГОЛ! 1:1!
С. Божин
Пас отдал
Р. Акбашев
55'
49'
Желтая карточка
М. Конате
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Камилов
Замена
М. Браими
️️️️
М. Максимов
46'
Замена
М. Максимов
️️️️
В. Черов
46'
Желтая карточка
И. Квеквескири
28'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Тимофеев
Пас отдал
Л. Садулаев
10'
Замена
З. Нижич
️️️️
М. Шатара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-2-1-1-2
71
Свинов
47
Божин
85
Морозов
91
Суслов
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
4-1-3-1-1
88
Шелия
40
Уциев
13
Семенов
3
Шатара
8
Богосавац
94
Тимофеев
0
Швец
7
Садулаев
18
Камилов
59
Харин
13
Конате
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
Максимов
11
Браими
11
Браими
Максимов
2
Черов
21
Максимов
21
Максимов
2
Черов
3
Шатара
23
Нижич
23
Нижич
3
Шатара
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
18
Камилов
98
Ильин
98
Ильин
18
Камилов
Остались в запасе
Факел
Ахмат
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Факел - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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