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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Факел
Ахмат - Факел: обзор матча 04 ноября 2023
Ахмат
04.11.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Факел
45+3'
Д. Тодорович
59'
Е. Марков
90+3'
В. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Факел
90'
+7
Замена
М. Максимов
️️️️
Е. Марков
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Якимов
Пас отдал
Р. Магаль
Замена
С. Ковачев
️️️️
В. Ильин
83'
77'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Г. Агаларов
️️️️
И. Олейников
75'
71'
Желтая карточка
В. Мастерной
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
57'
Замена
И. Калинин
️️️️
Ф. Кудряшов
52'
Желтая карточка
Е. Марков
48'
Желтая карточка
В. Якимов
46'
Замена
К. Суслов
️️️️
С. Брызгалов
ГОЛ! 1:0!
Д. Тодорович
Пас отдал
В. Ильин
45'
+3
Желтая карточка
М. Богосавац
45'
+1
Желтая карточка
А. Тимофеев
24'
Желтая карточка
Б. Бериша
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
(К)
ЛВ
27
Камило
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Факел
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
3-2-1-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
2
Челикович
53
Тодорович
27
Камило
94
Тимофеев
0
Швец
7
Бериша
19
Олейников
98
Ильин
13
Конате
3-4-1-2
31
Беленов
71
Мастерной
28
Магаль
92
Брызгалов
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
30
Кудряшов
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
98
Ильин
10
Ковачев
10
Ковачев
98
Ильин
19
Олейников
25
Агаларов
25
Агаларов
19
Олейников
30
Кудряшов
13
Калинин
13
Калинин
30
Кудряшов
92
Брызгалов
91
Суслов
91
Суслов
92
Брызгалов
14
Аппаев
7
Моцпан
7
Моцпан
14
Аппаев
20
Марков
21
Максимов
21
Максимов
20
Марков
Остались в запасе
Ахмат
Факел
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
88
Виталий Гудиев
ВР
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ахмат - Факел
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
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