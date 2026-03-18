АЕК – «Целе»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.85

18 марта 2026 8:20
АЕК - Целе
19 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
1.85
Тотал меньше 3 голов
19 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Конференций греческий АЕК примет словенский «Целе». Это противостояние гранда, находящегося в феноменальной форме и имеющего комфортное преимущество после разгрома в первом матче (4:0), и аутсайдера, переживающего кризис.

АЕК

Афинский клуб находится в феноменальной форме, не проигрывая в 10 последних матчах и одержав 4 победы подряд в Лиге Конференций. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 мячей) и забивает в 5 последних матчах. Оборона АЕКа надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. После разгрома 4:0 в гостях хозяева могут позволить себе играть в спокойном темпе.

«Целе»

Словенцы переживают кризис, пропуская в 3 последних матчах Лиги Конференций и в 9 из 11 последних в целом. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и ужасающую оборону – 1.80 пропуска в среднем (9 голов). «Целе» выглядит деморализованным после разгрома в первом матче.

Факты о командах

АЕК

  • Не проигрывает в 10 последних матчах.
  • 4 победы подряд в Лиге Конференций.
  • Забивает в 5 последних матчах (2.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

«Целе»

  • Пропускает в 3 последних матчах ЛК.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей (1.80 в среднем).

Прогноз на матч АЕК – «Целе»

АЕК будет играть в свое удовольствие, контролируя ход матча. «Целе» попытается сохранить лицо, но вряд ли сможет навязать борьбу. Учитывая разницу в классе и текущую форму, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев, но вряд ли снова с крупным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.85.
  • Победа АЕКа

Автор: Орлов Максим
