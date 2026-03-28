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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Луки-Энергия
Динамо СПб - Луки-Энергия: обзор матча 28 марта 2026
Динамо СПб
28.03.2026, суббота, 16:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
0 : 0
Завершен
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