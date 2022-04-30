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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Кайрат - Казанка
Кайрат - Казанка: обзор матча 30 апреля 2022
Кайрат
30.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа A, 5 тур
2 : 1
Завершен
Казанка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кайрат - Казанка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Казанка
0 : 0
10.06.2022
Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Звезда
3 : 1
04.06.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Ленинградец
1 : 0
22.05.2022
Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
0 : 1
15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Кайрат
Казанка
«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба
2022.06.13 21:34
Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год
2022.06.11 17:15
1
В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба
2022.06.13 21:34
Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год
2022.06.11 17:15
1
«Кайрат» сделал чемпионский коридор «Шиннику» Евсеева
2022.06.04 19:14
1
Московский «Кайрат» может прекратить существование из-за ареста спонсора
2022.05.20 11:38
1
ЦСКА объявил о переходе Жиронкина в «Кайрат» из ПФЛ. Это 5-я аренда для 21-летнего игрока
2022.01.27 20:40
2
«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»
2022.06.08 14:19
2
Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»
2022.05.10 17:41
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