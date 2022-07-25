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Казанка
Новости
Казанка - новости команды
Москва
Стадион:
Сапсан Арена
Сайт:
http://fckazanka.ru/
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«Возникает вопрос о закрытии «Казанки». Экс-президент «Локо» – о травме Фассона
2022.07.25 19:07
Семин прокомментировал отказ «Казанки» от участия в ФНЛ-2
2022.06.17 15:42
1
«Локомотив» решил не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2
2022.06.17 15:15
1
«Невыгодно». Цорн объяснил закрытие фарм-клуба «Локомотива» «Казанки»
2022.06.08 14:19
2
Цорн – о закрытии «Казанки»: «Иметь две команды с похожей возрастной структурой финансово невыгодно»
2022.05.10 17:41
3
В «Локомотиве» отреагировали на новость о решении закрыть «Казанку»
2022.05.10 15:40
1
В «Локомотиве» решили закрыть «Казанку» («Спорт-Экспресс»)
2022.05.10 15:23
5
«Локомотив» может объединить «Казанку» с молодежной командой
2022.04.16 09:33
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Фото
Экс-защитник «Рубина» Федоров стал новым главным тренером «Казанки»
2021.03.22 20:20
Фото
«Балтика» подписала игрока юношеской сборной России Демьянова
2020.07.30 17:55
Sport24: голкипер «Локо» Медведев переведен в «Казанку» решением Кикнадзе
2020.07.29 13:14
7
Видео
Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»
2020.07.15 19:29
14
«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока
2020.07.15 17:56
11
«Рейтинг Букмекеров»: FIFPro начала расследование смерти Самохвалова и может довести его до уголовного дела
2020.05.28 16:29
Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред»
2020.05.17 20:29
2
Николич запросил информацию об игроках «Казанки» и всей молодежной системе «Локомотива»
2020.05.16 23:41
5
Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось»
2020.05.01 22:36
1
«Локомотив» – о работе полиции по факту смерти Самохвалова: «Это стандартная процедура. Клуб готов содействовать»
2020.04.25 19:46
«Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет
2020.04.25 14:57
3
Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»
2020.04.24 14:31
10
Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому»
2020.04.23 23:55
8
Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве
2020.04.23 19:20
2
«Казанка» показал видео в память о Самохвалове
2020.04.23 16:22
Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»
2020.04.22 00:58
1
Фото
Гилерме – о смерти Самохвалова: «Покойся с миром, Кеша»
2020.04.21 17:21
Фото
Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»
2020.04.21 13:22
«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова
2020.04.21 12:19
22
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова
2020.04.21 00:35
1
«Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова
2020.04.20 23:20
1
2
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