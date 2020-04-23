«Казанка» показал видео в память о Самохвалове

«Казанка» опубликовала видео с лучшими моментами игры защитника Иннокентия Самохвалова, скончавшегося 20 апреля.

Самохвалов почувствовал себя плохо во время пробежки. Приехавшие на место медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры, забил один гол.

«Казанка» выступает в ПФЛ в группе «Запад». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 10-е место.