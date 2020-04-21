«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова

Пресс-служба «Реала» опубликовала в твиттере пост с соболезнованиями в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.

Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Самохвалов – воспитанник «Локомотива», выступавший за фарм-клуб москвичей.

«Реал» глубоко сожалеет о смерти Иннокентия Самохвалова, игрока «Локомотива». Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, партнерам по команде и тренерскому штабу, а также всем фанатам «Локомотива», – говорится в публикации мадридцев.