«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова

Пресс-служба «Реала» опубликовала в твиттере пост с соболезнованиями в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
- Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
- Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
- Самохвалов – воспитанник «Локомотива», выступавший за фарм-клуб москвичей.
«Реал» глубоко сожалеет о смерти Иннокентия Самохвалова, игрока «Локомотива». Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, партнерам по команде и тренерскому штабу, а также всем фанатам «Локомотива», – говорится в публикации мадридцев.
El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Innokenti Samojvalov, jugador del @fclokomotiv. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia, a su club, a sus compañeros y cuerpo técnico y a toda la afición del Lokomotiv.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 20, 2020