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    «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова

    Пресс-служба «Реала» опубликовала в твиттере пост с соболезнованиями в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    • Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Самохвалов – воспитанник «Локомотива», выступавший за фарм-клуб москвичей.

    «Реал» глубоко сожалеет о смерти Иннокентия Самохвалова, игрока «Локомотива». Наш клуб выражает соболезнования его семье, клубу, партнерам по команде и тренерскому штабу, а также всем фанатам «Локомотива», – говорится в публикации мадридцев.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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