Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «МК»: Самохвалов умер от острой сердечной недостаточности

    Стала известна причина смерти 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    По информации «Московского комсомольца», футболист умер во время пробежки возле своего дома в Московском. Игрок внезапно почувствовал себя плохо, его жена вызвала скорую помощь. Прохожие донесли спортсмена до отделения женской консультации. Приехавшие на место медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

    • Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры, забил один гол.
    • «Казанка» выступает в ПФЛ в группе «Запад». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 10-е место.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru