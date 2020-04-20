«МК»: Самохвалов умер от острой сердечной недостаточности

Стала известна причина смерти 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
По информации «Московского комсомольца», футболист умер во время пробежки возле своего дома в Московском. Игрок внезапно почувствовал себя плохо, его жена вызвала скорую помощь. Прохожие донесли спортсмена до отделения женской консультации. Приехавшие на место медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
- Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры, забил один гол.
- «Казанка» выступает в ПФЛ в группе «Запад». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 10-е место.
Источник: «Московский комсомолец»