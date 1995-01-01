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    Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал обвинения в адрес врачей и руководства клуба в смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    – Агент Дмитрий Селюк считает, что врача команды и Василия Кикнадзе надо привлечь к уголовной ответственности за смерть Иннокентия Самохвалова. Можете что-то ответить по этому поводу?

    – Исстари в России на убогих не обижались.

    – Кто виноват в том, что произошло с Иннокентием?

    – Пока нет результатов экспертизы. Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред. Кто-то в здравом уме и светлой памяти, имея перед собой документы, запрещающие тренироваться, разрешит людям выходить на поле и будет специально ходить под уголовным наказанием? Об этом могут говорить только клинические идиоты.

    – То есть в клубе не знали про его проблемы?

    – Знали, что он проходил не одно обследование. Или вы думаете, что врачи в клинике, где проходит обследование сборная, другие команды, и которая дает допуск игроку, и есть соответствующие документы, возьмет на себя грех?

    – За определенную сумму денег…

    – Ради чего?

    – Авось пронесет.

    – Об этом могут говорить только клинические идиоты, а на убогих у нас не обижаются.

    • Самохвалов умер 20 апреля во время пробежки из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Материалы по делу о смерти 22-летнего футболиста находятся в полиции.

    Источник: Sportbox

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