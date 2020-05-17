Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал обвинения в адрес врачей и руководства клуба в смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

– Агент Дмитрий Селюк считает, что врача команды и Василия Кикнадзе надо привлечь к уголовной ответственности за смерть Иннокентия Самохвалова. Можете что-то ответить по этому поводу?

– Исстари в России на убогих не обижались.

– Кто виноват в том, что произошло с Иннокентием?

– Пока нет результатов экспертизы. Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред. Кто-то в здравом уме и светлой памяти, имея перед собой документы, запрещающие тренироваться, разрешит людям выходить на поле и будет специально ходить под уголовным наказанием? Об этом могут говорить только клинические идиоты.

– То есть в клубе не знали про его проблемы?

– Знали, что он проходил не одно обследование. Или вы думаете, что врачи в клинике, где проходит обследование сборная, другие команды, и которая дает допуск игроку, и есть соответствующие документы, возьмет на себя грех?

– За определенную сумму денег…

– Ради чего?

– Авось пронесет.

– Об этом могут говорить только клинические идиоты, а на убогих у нас не обижаются.