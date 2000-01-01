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    «Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет

    Обстоятельствами смерти защитника «Казанки» (фарм-клуб «Локомотива») Иннокентия Самохвалова заинтересовалась полиция. Материалы вскоре могут отправиться в Следственный комитет.

    «Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Днем 20 апреля парню стало плохо во время пробежки и он упал на асфальт. Несколько очевидцев донесли Иннокентия до машины и отвезли до ближайшего медицинского учреждения (местная женская консультация). Там врачи пытались оказать ему экстренную помощь, однако Самохвалов умер спустя несколько минут не приходя в сознание.

    Во время проверки у полиции появилась информация, что Иннокентию три года назад был поставлен диагноз миокардит, однако он продолжал профессионально заниматься спортом. Правда, судя по документам, имеющимся в нашем распоряжении, на момент обследования в «Центре синкопальных состояний и сердечных аритмий» в 2017 году диагноз в итоге не подтвердился.

    При этом Самохвалов дважды в год проходил углубленные обследования в клинике спортивной медицины. Последнее обследование показало, что Иннокентий «практически здоров» (такую формулировку медики обычно пишут всем игрокам, без особых проблем прошедшим медосмотр) и он был допущен врачами к сезону.

    В настоящий момент материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции. Есть вероятность, что они будут переданы в Следственный комитет. Тогда следователи будут узнавать была ли на самом деле у Иннокентия миокардия и имели ли право врачи «Клиники спортивной медицины» допускать его до соревнований», – информирует телеграм-канал «Мутко против».

    • Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Ему было 22 года.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55248

      Chernyi Lis 36 минут назад

      будут там...углубленное обследование проводить..))годен и все!мож сам и попросил..молодежь-максималисты..

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