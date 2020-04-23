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    Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве

    Сегодня, 23 апреля, состоялись похороны защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    • Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Ему было 22 года.

    Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Как сообщает «Р-Спорт», попрощаться с ним приезжали футболисты из «Казанки» и «Локомотива», а также Денис Бояринцев, который тренировал Иннокентия в «Текстильщике».

    «Казанка» показал видео в память о Самохвалове

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8969

      parevg 42 минуты назад

      Покойся с миром.

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    • ...
      Рейтинг: +549

      кто там 1 час назад

      Жаль что умирают молодые парни, земля пухом тебе.

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