Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Сегодня, 23 апреля, состоялись похороны защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.

Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ему было 22 года.

Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Как сообщает «Р-Спорт», попрощаться с ним приезжали футболисты из «Казанки» и «Локомотива», а также Денис Бояринцев, который тренировал Иннокентия в «Текстильщике».

«Казанка» показал видео в память о Самохвалове