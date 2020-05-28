«Рейтинг Букмекеров»: FIFPro начала расследование смерти Самохвалова и может довести его до уголовного дела

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) начала собственное расследование смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

По информации «Рейтинга Букмекеров», FIFPro намерена изучить историю болезни спортсмена – результаты тестирований, кардиограммы и другие данные о состоянии здоровья игрока. Организация обратилась за содействием в Общероссийский профсоюз футболистов, который в свою очередь запросил информацию об игроке в «Локомотиве». В клубе заявили, что никаких противопоказаний у Самохвалова не было и он проходил регулярные тестирования

Если будут выявлены нарушения, то FIFPro может довести дело до уголовного расследования, поскольку имеет возможности надавить на ФИФА и РФС. Это коснется, прежде всего, врачей, допустивших футболиста до тренировок.

Самохвалов умер 20 апреля во время пробежки. Врачи поставили диагноз – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Материалы по смерти 22-летнего спортсмена находятся в полиции.