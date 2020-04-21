«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова

Основной клуб болельщиков «Спартака» «Фратрия» открыл сбор средств для Анны Самохваловой, жены скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Красно-белые! В семье болельщицы «Спартака» Ани произошла трагедия. Из жизни ушел ее муж – футболист «Казанки» Иннокентий Самохвалов.

У Ани остался маленький ребенок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту», – сказано в обращении «Фратрии».

Вчера умер 22-летний Иннокентий Самохвалов.

Он скончался во время индивидуальной тренировки.

Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.

Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки