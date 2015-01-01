«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова

А если бы его жена не была болельщицей спартака, то сбор средств не стали бы организовывать?
Основной клуб болельщиков «Спартака» «Фратрия» открыл сбор средств для Анны Самохваловой, жены скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
«Красно-белые! В семье болельщицы «Спартака» Ани произошла трагедия. Из жизни ушел ее муж – футболист «Казанки» Иннокентий Самохвалов.
У Ани остался маленький ребенок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту», – сказано в обращении «Фратрии».
- Вчера умер 22-летний Иннокентий Самохвалов.
- Он скончался во время индивидуальной тренировки.
- Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.
- Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.
22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки