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    «Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова

    Основной клуб болельщиков «Спартака» «Фратрия» открыл сбор средств для Анны Самохваловой, жены скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    «Красно-белые! В семье болельщицы «Спартака» Ани произошла трагедия. Из жизни ушел ее муж – футболист «Казанки» Иннокентий Самохвалов.

    У Ани остался маленький ребенок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту», – сказано в обращении «Фратрии».

    • Вчера умер 22-летний Иннокентий Самохвалов.
    • Он скончался во время индивидуальной тренировки.
    • Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.
    • Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

    22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки

    Источник: «Фратрия»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +594

      vmonomah17 4 минуты назад

      А если бы его жена не была болельщицей спартака, то сбор средств не стали бы организовывать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16308

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Доброе дело. Спасибо парни.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4571

      Viper for CSKA 43 минуты назад

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2908

      морозз 1 час назад

      Если на данный момент ты можешь оказать материальную помощь...делай добро! Если нет, то тебя никто не осудит!

      1
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      Рейтинг: +543

      кто там 1 час назад

      Двоякое конечно ощущение после такого жеста.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22156

      zra78 > кто там 53 минуты назад

      Да ты сам двоякий,а может и троякий какой-то

      2
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      ...
      Рейтинг: +543

      кто там > zra78 51 минуту назад

      а в казанке такие же крохоборы как и братья их старшие?

      0
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      Рейтинг: +211

      SLADE2019 1 час назад

      Красавцы, Фратрия!

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