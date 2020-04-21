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  • «Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова

«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова

21 апреля 2020, 12:19
22

Основной клуб болельщиков «Спартака» «Фратрия» открыл сбор средств для Анны Самохваловой, жены скончавшегося защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Красно-белые! В семье болельщицы «Спартака» Ани произошла трагедия. Из жизни ушел ее муж – футболист «Казанки» Иннокентий Самохвалов.

У Ани остался маленький ребенок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту», – сказано в обращении «Фратрии».

  • Вчера умер 22-летний Иннокентий Самохвалов.
  • Он скончался во время индивидуальной тренировки.
  • Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.
  • Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки

Источник: «Фратрия»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Казанка Самохвалов Иннокентий
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SLADE2019
1587462277
Красавцы, Фратрия!
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кто там
1587463327
Двоякое конечно ощущение после такого жеста.
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морозз
1587464783
Если на данный момент ты можешь оказать материальную помощь...делай добро! Если нет, то тебя никто не осудит!
Ответить
Viper for CSKA
1587466367
Молодцы!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1587468130
Доброе дело. Спасибо парни.
Ответить
vmonomah17
1587468701
А если бы его жена не была болельщицей спартака, то сбор средств не стали бы организовывать?
Ответить
житель СПб
1587470697
Фратрия! Пожалуйста, разместите здесь данные карточки банка! Мы ведь все тоже футбольные болельщики. Можем поучаствовать.
Ответить
TOL47
1587502883
если ей прямо на карту, то замечательно, одной деньги точно лишними не будут.
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Karabaz
1587532669
#RESPECT
Ответить
zigbert
1587558685
Благородный поступок!
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