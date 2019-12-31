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    22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки

    «Казанка» (фарм-клуб «Локомотива») сообщила о смерти 22-летнего защитника клуба Иннокентия Самохвалова.

    Игрок почувствовал себя плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности смерти выясняются.

    «Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – сказано в сообщении.

    • Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры, забил один гол.
    • «Казанка» выступает в ПФЛ в группе «Запад». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 10-е место.

    Источник: Официальный сайт «Казанки»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5794

      Сильвербой 7 минут назад

      Почему хваленая клубная медицина не смогла определить у парня молодого проблемы с сердцем!!!??????????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Romio-xxx 30 минут назад

      Соболезнуем....

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