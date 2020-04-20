22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки

«Казанка» (фарм-клуб «Локомотива») сообщила о смерти 22-летнего защитника клуба Иннокентия Самохвалова.
Игрок почувствовал себя плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности смерти выясняются.
«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – сказано в сообщении.
- Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры, забил один гол.
- «Казанка» выступает в ПФЛ в группе «Запад». Сейчас команда занимает в турнирной таблице 10-е место.
Источник: Официальный сайт «Казанки»