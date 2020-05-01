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    Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что еще во время ее работы замечались проблемы с сердцем у защитника Иннокентия Самохвалова, который умер в апреле во время тренировки. По словам экс-руководителя, футболиста отстраняли.

    — Мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется. Хотели дать время, чтобы оно устаканилось. За этим нужно было следить. И думаю, следили. Но произошедшее – большая трагедия для всех! Очень соболезную семье, жене и всем близким.

    — Почему тогда произошла трагедия? Где-то не уследили?

    — Не обязательно так. Я не могу об этом говорить, потому что не видела результатов. Когда мы им занимались, я смотрела все заключения врачей. Тогда было понятно, что парню надо дать перерыв. А сейчас сложилась очень тяжелая ситуация.

    • Материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Ему было 22 года.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    01.05.2020 22:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      armen10 1 час назад

      Эта су.а еще на трагедии хочет хайп словить, типо смотрите мы какие хорошие были, а они нет.
      Тверь она колченая

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