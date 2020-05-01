Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что еще во время ее работы замечались проблемы с сердцем у защитника Иннокентия Самохвалова, который умер в апреле во время тренировки. По словам экс-руководителя, футболиста отстраняли.

— Мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется. Хотели дать время, чтобы оно устаканилось. За этим нужно было следить. И думаю, следили. Но произошедшее – большая трагедия для всех! Очень соболезную семье, жене и всем близким.

— Почему тогда произошла трагедия? Где-то не уследили?

— Не обязательно так. Я не могу об этом говорить, потому что не видела результатов. Когда мы им занимались, я смотрела все заключения врачей. Тогда было понятно, что парню надо дать перерыв. А сейчас сложилась очень тяжелая ситуация.