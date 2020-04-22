Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отрицает, что у умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова были проблемы со здоровьем. Они вместе работали в «Текстильщике».

«Никаких вопросов по здоровью у него не было. На эту тему не надо говорить. Для меня был удар, когда прошла информация о смерти Самохвалова. Хорошо его знал. Он был душой команды. Воспитан, интеллигент, добрый человек», – сказал Евсеев.