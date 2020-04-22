Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отрицает, что у умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова были проблемы со здоровьем. Они вместе работали в «Текстильщике».
«Никаких вопросов по здоровью у него не было. На эту тему не надо говорить. Для меня был удар, когда прошла информация о смерти Самохвалова. Хорошо его знал. Он был душой команды. Воспитан, интеллигент, добрый человек», – сказал Евсеев.
- Тренер также опубликовал посвященный Самохвалову пост в инстаграме.
- Игроку стало плохо во время пробежки.
- Медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK