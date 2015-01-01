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    Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отрицает, что у умершего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова были проблемы со здоровьем. Они вместе работали в «Текстильщике».

    «Никаких вопросов по здоровью у него не было. На эту тему не надо говорить. Для меня был удар, когда прошла информация о смерти Самохвалова. Хорошо его знал. Он был душой команды. Воспитан, интеллигент, добрый человек», – сказал Евсеев.

    • Тренер также опубликовал посвященный Самохвалову пост в инстаграме.
    • Игроку стало плохо во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

    Источник: сообщество «Матч ТВ» в VK

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