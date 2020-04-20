Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»

Российский тренер Андрей Талалаев дал комментарии по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали. У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы.

Если всe-таки врачи давали ему допуск к тренировкам, то значит, что это был какой-то ограниченный допуск. Может, спорт наоборот бы нормализовал ему работу сердца. Это длилось не один год, года 3-4. Когда он тренируется с командой, это всe находится под контролем.

Мы знаем, что сейчас в «Локомотиве» произошли серьезные изменения, поменялся штат команд, вроде бы всe тоже находится под контролем, но случилось то, что случилось. То, что это случилось на карантине, показывает, что значат индивидуальные тренировки, какие бы они ни были – управляемые, с фиксированной нагрузкой. Это глобальная трагедия, потому что смерть в спорте это всегда серьезно.

Случайность это или проблема, которую вскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое – неоптимальное здоровье человека, которому к 22 годам надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль», – сказал Талалаев.

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