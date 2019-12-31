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    РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

    Российский футбольный союз отреагировал на смерть защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

    «Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в публикации РФС в твиттере.

    • Игроку стало плохо во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры и забил один гол.

    Источник: Официальный твиттер РФС

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