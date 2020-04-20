РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Российский футбольный союз отреагировал на смерть защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», – говорится в публикации РФС в твиттере.

Игроку стало плохо во время пробежки.

Медики диагностировали смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Самохвалов провел за «Казанку» 34 игры и забил один гол.