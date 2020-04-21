Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о защитнике «Казанки» Иннокентии Самохвалове, который умер 20 апреля.

«Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол…

Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремленным. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что еще сказать, — написал Евсеев в своем инстаграме.

Евсеев работал с Самохваловым в «Текстильщике» в 2017 году.

22-летний Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки.

Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.

Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.