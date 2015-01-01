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    Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о защитнике «Казанки» Иннокентии Самохвалове, который умер 20 апреля.

    «Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол…

    Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремленным. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил ее… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что еще сказать, — написал Евсеев в своем инстаграме.

    • Евсеев работал с Самохваловым в «Текстильщике» в 2017 году.
    • 22-летний Самохвалов скончался во время индивидуальной тренировки.
    • Врачи, которых вызвала супруга футболиста, реанимировать его не смогли.
    • Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 21 Апр 2020 в 1:18 PDT

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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