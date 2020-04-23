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    Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал комментарии по поводу смерти воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова, а также раскритиковал некоторых персон за высказывания на этот счет.

    «Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло – огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба.

    С соболезнованиями к родным и близким Кеши обратились мадридский «Реал» и Ассоциация европейских клубов (ECA), РЖД, РФСО «Локомотив», РФС, РПЛ, спартаковская «Фратрия» и «Валенсия», «Текстильщик» и «Сельта», «Севилья», «АЗ», «Пескара», ирландская «Дроэда», «Анжи», владимирское «Торпедо», ФК «Сочи», «Торпедо-БЕЛАЗ», ростовский СКА, «Чайка», ФК «Родина», ХК «Локомотив»...

    Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки.

    Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор (Дмитрию) Селюку. Позор Талалаеву. Позор (Михаилу) Моссаковскому», – сказал Кикнадзе.

    • 22-летнему игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.
    • Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • Сегодня его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.04.2020 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2262

      alarm 39 минут назад

      и спартаку позор заодно!

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      Рейтинг: +1548

      житель СПб 41 минуту назад

      Жаль, здесь данные родственников так и не сбросили... И еще подумал: он не назвал среди тех команд, кто отозвался - ни Зенит, ни ЦСКА, ни Спартак...Они что - не выразили соболезнование, или он умышленно их не назвал... Странно...

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