Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал комментарии по поводу смерти воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова, а также раскритиковал некоторых персон за высказывания на этот счет.

«Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло – огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба.

С соболезнованиями к родным и близким Кеши обратились мадридский «Реал» и Ассоциация европейских клубов (ECA), РЖД, РФСО «Локомотив», РФС, РПЛ, спартаковская «Фратрия» и «Валенсия», «Текстильщик» и «Сельта», «Севилья», «АЗ», «Пескара», ирландская «Дроэда», «Анжи», владимирское «Торпедо», ФК «Сочи», «Торпедо-БЕЛАЗ», ростовский СКА, «Чайка», ФК «Родина», ХК «Локомотив»...

Вижу в этом сострадании проявление солидарности, человеческого и футбольного единства. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки.

Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор (Дмитрию) Селюку. Позор Талалаеву. Позор (Михаилу) Моссаковскому», – сказал Кикнадзе.