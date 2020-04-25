«Локомотив» – о работе полиции по факту смерти Самохвалова: «Это стандартная процедура. Клуб готов содействовать»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал тот факт, что разбирательство по факту смерти защитника Иннокентия Самохвалова начала полиция. По словам функционера, процедура стандартна.

«Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО. На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие», – заверил Брейдо.