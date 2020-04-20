«Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова

«Локомотив» поможет семье защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, который умер сегодня во время пробежки.

«Футбольный клуб «Локомотив» окажет всяческую помощь и содействие семье Самохвалова», – сообщили в пресс-службе москвичей.

Воспитанник столичного клуба скончался в возрасте 22 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У Самохвалова остались жена и дочь.

«Казанка» – фарм-клуб «Локомотива».

РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»

«Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье