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    «Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова

    «Локомотив» поможет семье защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, который умер сегодня во время пробежки.

    «Футбольный клуб «Локомотив» окажет всяческую помощь и содействие семье Самохвалова», – сообщили в пресс-службе москвичей.

    • Воспитанник столичного клуба скончался в возрасте 22 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    • У Самохвалова остались жена и дочь.
    • «Казанка» – фарм-клуб «Локомотива».

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    Источник: ТАСС

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    20.04.2020 23:20
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