«Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова

«Локомотив» поможет семье защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, который умер сегодня во время пробежки.
«Футбольный клуб «Локомотив» окажет всяческую помощь и содействие семье Самохвалова», – сообщили в пресс-службе москвичей.
- Воспитанник столичного клуба скончался в возрасте 22 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
- У Самохвалова остались жена и дочь.
- «Казанка» – фарм-клуб «Локомотива».
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Источник: ТАСС