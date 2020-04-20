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  • «Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье

«Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье

20 апреля 2020, 22:23

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов, умерший сегодня во время пробежки, плохо себя чувствовал ещe в воскресенье.

По информации «Чемпионата», за день до смерти 22-летний футболист жаловался на здоровье.

Ранее сообщалось, что спортсмен скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

У Самохвалова остались жена и дочь.

РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Казанка Самохвалов Иннокентий
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