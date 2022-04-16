«Локомотив» может объединить «Казанку» с молодежной командой

Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий по поводу новости о возможном закрытии фарм-клуба – «Казанки».
«Менеджмент клуба ведет постоянную работу по сохранению и повышению конкурентоспособности в текущей ситуации, а также обсуждает различные варианты выстраивания единой вертикали развития молодежи.
Одной из рассматриваемых опций является объединение «Казанки» и молодежной команды», – говорится в заявлении.
- «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ.
- «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
Источник: «РБ Спорт»