«Локомотив» может объединить «Казанку» с молодежной командой

Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий по поводу новости о возможном закрытии фарм-клуба – «Казанки».

«Менеджмент клуба ведет постоянную работу по сохранению и повышению конкурентоспособности в текущей ситуации, а также обсуждает различные варианты выстраивания единой вертикали развития молодежи.

Одной из рассматриваемых опций является объединение «Казанки» и молодежной команды», – говорится в заявлении.