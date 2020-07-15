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  • Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»

Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»

15 июля 2020, 19:29
14

Анна, супруга умершего в апреле игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, рассказала блогеру Евгению Савину на его ютуб-канале «КраСава» о мыслях на будущее. Женщина намерена в первую очередь воспитать сына Артема.

– Что дальше?

– Дальше – к мужу. Хочу к нему. Серьезно.

– В смысле?

– Ну я нам два места купила. Памятник уже выбрала.

– Ты че, серьезно? А сын Тема куда?

– Я обещала, что Тему выращу. А дальше хочу к нему.

– Я не знаю, че сказать. Честно. Я в шоке.

  • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Локомотив Казанка Самохвалов Иннокентий
Комментарии (14)
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Alec7183
1594831534
Это грустно, родственники должны помогать.
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Усы Газаева
1594831681
нужно бороться и принять это. Как бы больно не было, но есть еще ради кого жить.
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3a zenit
1594831796
ой да лет через пять она его будет вспоминать с трудом,другой муж будет.
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Sviro
1594833595
Время вылечит. Сохранит память о нём, вырастит сына...... Хотя будет трудно. Но, надеюсь клуб поможет, как Спартак помогал вдове Русяева
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PAREVG.
1594834115
Молодая ещё, импульсивная, одумается, пока сына растить будет.
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УхоГорлоНос
1594834197
Савин вроде и молодец, что к проблеме привлек внимание, но с другой стороны, вот его растрогало, вроде плачет, а камеру не забывает держать, чтобы видно было. Не знаю, как то мерзко это выглядит
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Из Твери Леха
1594865184
Показуха. Памятник она выбрала, я сейчас заплачу блин, несите ведро.
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