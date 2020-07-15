Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»

Анна, супруга умершего в апреле игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, рассказала блогеру Евгению Савину на его ютуб-канале «КраСава» о мыслях на будущее. Женщина намерена в первую очередь воспитать сына Артема.
– Что дальше?
– Дальше – к мужу. Хочу к нему. Серьезно.
– В смысле?
– Ну я нам два места купила. Памятник уже выбрала.
– Ты че, серьезно? А сын Тема куда?
– Я обещала, что Тему выращу. А дальше хочу к нему.
– Я не знаю, че сказать. Честно. Я в шоке.
- Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
- Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
- Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.
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Источник: Бомбардир.ру