Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»

Анна, супруга умершего в апреле игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, рассказала блогеру Евгению Савину на его ютуб-канале «КраСава» о мыслях на будущее. Женщина намерена в первую очередь воспитать сына Артема.

– Что дальше?

– Дальше – к мужу. Хочу к нему. Серьезно.

– В смысле?

– Ну я нам два места купила. Памятник уже выбрала.

– Ты че, серьезно? А сын Тема куда?

– Я обещала, что Тему выращу. А дальше хочу к нему.

– Я не знаю, че сказать. Честно. Я в шоке.

Игрок умер 20 апреля во время пробежки.

Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.