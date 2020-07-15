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    Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»

    Анна, супруга умершего в апреле игрока системы «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, рассказала блогеру Евгению Савину на его ютуб-канале «КраСава» о мыслях на будущее. Женщина намерена в первую очередь воспитать сына Артема.

    – Что дальше?

    – Дальше – к мужу. Хочу к нему. Серьезно.

    – В смысле?

    – Ну я нам два места купила. Памятник уже выбрала.

    – Ты че, серьезно? А сын Тема куда?

    – Я обещала, что Тему выращу. А дальше хочу к нему.

    – Я не знаю, че сказать. Честно. Я в шоке.

    • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3948

      3a zenit 4 минуты назад

      ой да лет через пять она его будет вспоминать с трудом,другой муж будет.

      0
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      Рейтинг: +363

      Усы Газаева 6 минут назад

      нужно бороться и принять это. Как бы больно не было, но есть еще ради кого жить.

      0
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      Рейтинг: +114

      Alec7183 8 минут назад

      Это грустно, родственники должны помогать.

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