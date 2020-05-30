Брат Самохвалова: «У него были проблемы. Просто так сердце не останавливается»

Василий Самохвалов, старший брат бывшего защитника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, прокомментировал смерть футболиста.

Игрок умер 20 апреля во время пробежки.

Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

Собственное расследование ведет Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

«Это стало известно четыре года назад. Кеша не прошел тест, и ему нужно было пройти обследование. И врачи выявили, что у него осложнение на сердце. Как им показалось, могло быть из-за инфекционного заболевания. После этого он какой-то период лечился – около года занимался восстановлением. Затем его показатели улучшились, он вернулся в футбол, тренировался, играл. В течение этого периода получал допуски, но не всегда сразу. Бывало, общался с ним, он мне говорил, что тест пока не сдал, но отправляют на дополнительное обследование. После этих обследований он эти допуски получал.

Но проблемы были. Это подтверждается тем, что показатели не всегда были идеальными, что нужно было проходить дополнительное обследование и четче его контролировать. Только врач мог ему сказать стоп или двигаться дальше. Естественно, любой спортсмен, который отдает жизнь спорту, он хочет продолжать заниматься любимым делом. Мое мнение, как тоже профессионального спортсмена: просто так сердце не останавливается. Не только у спортсменов – вообще у людей. Да, статистика знает разные случаи, но это не было случайностью. Очень хотел бы выразить от нашей семьи благодарность тем, кто выразил поддержку: это были и болельщики, и непосредственно клуб, агент Кеши.

Бывают такие моменты, когда вроде все нормально, по показателям хорошо, но если ты сам чувствуешь что-то – приостановись, узнай, походи к нескольким специалистам. Наведи справки, что тебя беспокоит. Каждый человек все-таки должен к себе прислушиваться и не пренебрегать. Если ему сказали, что нужно остановиться – значит нужно остановиться», – рассказал Василий Самохвалов.