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    Николич запросил информацию об игроках «Казанки» и всей молодежной системе «Локомотива»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич уже приступил к работе. Формально он возглавит команду 1 июня.

    «Николич пообещал определенные вещи с точки зрения подтягивания молодежи. Он запросил информацию не только о составе «Локомотива», но и «Казанки», которая является вторым составом. Также он запросил информацию о всей молодежной системе «Локомотива».

    Перед ним стоит задача по введению молодых игроков, он к ней готов. Видимо, стоит задача продажи футболистов. Будет курс на удешевление состава», – сказал Симонов.

    • Серб не играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Он тренирует самостоятельно с 2008 года.
    • Николич выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, брал кубки этих стран.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    16.05.2020 23:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9349

      parevg 2 часа назад

      Все понятно. Распродадут всех кого можно, играть будет дубль. Максимум через 3 сезона - здравствуй ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +4370

      JTherry 3 часа назад

      ларчик открывался просто - Семина для того и убрали, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, распродав дорогостоящих игроков, пока это возможно, а не когда они будут уходить свободными агентами... а то, что Мещеряков вещает про задачу для Николича о попадании в ЛЧ - это для отвода глаз, чиновничья выучка врать, с дублем мечтать о ЛЧ по меньшей мере, наивно

      1
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      Рейтинг: +16673

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Вот вам и ЛЧ! (((

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