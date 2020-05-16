Николич запросил информацию об игроках «Казанки» и всей молодежной системе «Локомотива»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич уже приступил к работе. Формально он возглавит команду 1 июня.
«Николич пообещал определенные вещи с точки зрения подтягивания молодежи. Он запросил информацию не только о составе «Локомотива», но и «Казанки», которая является вторым составом. Также он запросил информацию о всей молодежной системе «Локомотива».
Перед ним стоит задача по введению молодых игроков, он к ней готов. Видимо, стоит задача продажи футболистов. Будет курс на удешевление состава», – сказал Симонов.
- Серб не играл в футбол на профессиональном уровне.
- Он тренирует самостоятельно с 2008 года.
- Николич выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии, брал кубки этих стран.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»