Николич запросил информацию об игроках «Казанки» и всей молодежной системе «Локомотива»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что будущий главный тренер «Локомотива» Марко Николич уже приступил к работе. Формально он возглавит команду 1 июня.

«Николич пообещал определенные вещи с точки зрения подтягивания молодежи. Он запросил информацию не только о составе «Локомотива», но и «Казанки», которая является вторым составом. Также он запросил информацию о всей молодежной системе «Локомотива».

Перед ним стоит задача по введению молодых игроков, он к ней готов. Видимо, стоит задача продажи футболистов. Будет курс на удешевление состава», – сказал Симонов.