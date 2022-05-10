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В «Локомотиве» отреагировали на новость о решении закрыть «Казанку»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала комментарий в связи с появившейся информацией о скором закрытии проекта «Казанка».

«В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов. Они нацелены, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности молодых игроков, на их подготовку к игре на высоком уровне.

Объединение игроков «Казанки» и молодежной команды – один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика, сообщим», – заявили в «Локо».

  • «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
  • Это – фарм-клуб «Локомотива».
  • Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1992

    Беспонтий 9 минут назад

    "Это первая восточная подгруппа.

    Как вы живете, дети?
    Мы живем хорошо, здоровье наше хорошее."

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