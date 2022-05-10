В «Локомотиве» отреагировали на новость о решении закрыть «Казанку»

"Это первая восточная подгруппа.
Как вы живете, дети?
Мы живем хорошо, здоровье наше хорошее."
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала комментарий в связи с появившейся информацией о скором закрытии проекта «Казанка».
«В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов. Они нацелены, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности молодых игроков, на их подготовку к игре на высоком уровне.
Объединение игроков «Казанки» и молодежной команды – один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика, сообщим», – заявили в «Локо».
- «Казанка» выступает в ФНЛ-2.
- Это – фарм-клуб «Локомотива».
- Сообщалось, что закрытие проекта обусловлено финансовыми проблемами.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?