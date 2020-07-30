«Балтика» подписала игрока юношеской сборной России Демьянова

«Балтика» объявила о переходе из «Локомотива» полузащитника Виктора Демьянова.

Контракт с игроком подписан на три года с опцией продления на год.

Демьянов выступал в прошлом сезоне за фарм-клуб москвичей – «Казанку». Он сыграл в ПФЛ 15 матчей, забив три мяча и сделав один ассист. Также футболист регулярно вызывается в юношескую сборную России.

В досрочно завершенном сезоне ФНЛ» Балтика» заняла седьмое место.